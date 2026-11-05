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Fenerbahçe Tarfin evinde farklı kazandı! Temsilcimiz Baskonia'yı rahat geçti

EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı 84-65 mağlup ederek 7. galibiyetine ulaştı.

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Fenerbahçe Tarfin evinde farklı kazandı! Temsilcimiz Baskonia'yı rahat geçti

EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 84-65 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de oynadığı 10 maçta 7 galibiyet 3 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetin ardından maç fazlasıyla ligin 3. sırasına yerleşti.

Baskonia ise bu sonuçla birlikte 10 maçta 9. yenilgisini almış oldu. İspanya temsilcisi, ligin son sırasında bulunuyor.

1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Tarfin 33-18 Baskonia

2. Periyot sonucu: Fenerbahçe Tarfin 52-32 Baskonia

3. Periyot sonucu: Fenerbahçe Tarfin 63-41 Baskonia

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