Anadolu Efes galibiyeti sonrası Maxime Lefevre: Anadolu Efes'te Payne gibi özel ve önemli bir oyuncu var

Paris Basketbol Başantrenörü, Anadolu Efes karşısında alınan 95-90'lık galibiyetin ardından takımının performansını değerlendirdi. Tüm oyuncuların katkısına dikkat çeken genç çalıştırıcı, Nadir Hifi'nin 28 sayılık performansını överken son çeyrekteki geri dönüşün galibiyeti getirdiğini söyledi.

EuroLeague'in 10. haftasında 95-90 kazandıkları Anadolu Efes maçı sonrası Paris Basketbol Başantrenörü Maxime Lefevre açıklamalarda bulundu.

Lefevre, takımdaki herkesin katkı verdiği önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Son 3 maçı deplasmanda yaptıklarını ve bu süreci kayıpsız geçtiklerini aktaran Lefevre, "Takımca çok önemli bir galibiyet aldık. Kadrodaki tüm oyunculardan katkı aldık. Özellikle çok fazla süre almayan Maozinha Pereira oyuna çok büyük etki etti. Hifi, yine çok özel maçlarından birini ortaya koydu, 28 sayı kaydetti, 9 asist yaptı. Anadolu Efes'e çok ciddi bir zorluk çıkardı. Anadolu Efes'te Payne gibi özel ve önemli bir oyuncu var. O da çok önemli bir performans ortaya koydu. Onu savunmakta zorluk çektik. Şu anda Avrupa Ligi'ndeki herkes Payne'nin nasıl bir oyuncu olduğunu biliyor." şeklinde görüş belirtti.

Maçı son çeyrekte çevirdiklerini dile getiren genç başantrenör, "Rakibimizden ilk çeyrekte 26 sayı yedik. Özellikle ikinci periyotta fiziksel mücadeleyi ve sertliği artırınca rakibi 10 sayıda tuttuk. Üçüncü çeyreğe tamamen enerjisiz, sanki ölü gibi başladık, 34 sayı yedik. Ancak son çeyrekte toparlamayı başardık. Ortaya koyduğumuz mücadeleyle ve geri dönüşümümüzle maçı kazanmayı bildik." diye konuştu.