EuroLeague'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak önemli bir galibiyete imza atmak istiyor. Beşiktaş-Olympiakos maçının canlı skorunu haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Bardakcı ve Archie Brown 44. maddeden yani saldırı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilirken bunun karşılığı minimum 5, maksimum ise 10 maç olarak gösteriliyor. Ancak iki futbolcu da 5 maçın altında ceza alabilir. G.Saray cephesi, olayları Brown'ın başlattığını iddia ederek tahrik indirimi bekliyor. Aksi halde itirazda bulunulacak.Beşiktaş, EuroLeague'in 8. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlıyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan maç, saat 20.30'da başladı. Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonuna ikinci kez katılan siyah-beyazlılar, çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Son şampiyon Yunan temsilcisi ise 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.



Beşiktaş-Olympiakos karşılaşmasının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.



CANLI | 3. PERİYOT



BEŞİKTAŞ 39-50 OLYMPIAKOS



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1. Periyot sonucu: 23-25

2. Periyot sonucu: 36-42