EuroLeague’de Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv deplasmanına çıkıyor. 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’de başlayacak karşılaşma S Sport 2’den canlı yayınlanacak. İşte maçın yayın bilgileri, salonu ve canlı takip detayları…

EuroLeague'in 8. haftasında Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Avrupa arenasında önemli bir mücadeleye çıkacak lacivert-beyazlılar, deplasmanda kazanarak haftayı galibiyetle tamamlamak istiyor. Basketbolseverler, maç öncesinde karşılaşmanın saatini ve yayın kanalını araştırıyor. İşte, Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes maçı detayları ve canlı yayın ekranı...

HAPOEL TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ GÜN?

Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes maçı 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Bulgaristan'ın Botevgrad kentinde bulunan Arena Botevgrad'da yapılacak.

HAPOEL TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroLeague 8. hafta mücadelesi saat 21.00'de başlayacak.

HAPOEL TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes karşılaşması S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

HAPOEL TEL AVIV - ANADOLU EFES CANLI TAKİP ET

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN DURUMU

Anadolu Efes, EuroLeague'de ilk 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Hapoel Tel Aviv ise aynı dönemde 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle mücadele etti. Lacivert-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında deplasmanda kazanarak Avrupa Ligi'ndeki galibiyet sayısını yükseltmeyi hedefliyor.