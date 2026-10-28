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Anadolu Efes maçı ne zaman? Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes canlı izle

EuroLeague’de Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv deplasmanına çıkıyor. 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’de başlayacak karşılaşma S Sport 2’den canlı yayınlanacak. İşte maçın yayın bilgileri, salonu ve canlı takip detayları…

Giriş Tarihi:
Anadolu Efes maçı ne zaman? Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes canlı izle

EuroLeague'in 8. haftasında Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Avrupa arenasında önemli bir mücadeleye çıkacak lacivert-beyazlılar, deplasmanda kazanarak haftayı galibiyetle tamamlamak istiyor. Basketbolseverler, maç öncesinde karşılaşmanın saatini ve yayın kanalını araştırıyor. İşte, Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes maçı detayları ve canlı yayın ekranı...

HAPOEL TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ GÜN?

Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes maçı 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Bulgaristan'ın Botevgrad kentinde bulunan Arena Botevgrad'da yapılacak.

HAPOEL TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroLeague 8. hafta mücadelesi saat 21.00'de başlayacak.

HAPOEL TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes karşılaşması S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

HAPOEL TEL AVIV - ANADOLU EFES CANLI TAKİP ET

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN DURUMU

Anadolu Efes, EuroLeague'de ilk 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Hapoel Tel Aviv ise aynı dönemde 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle mücadele etti. Lacivert-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında deplasmanda kazanarak Avrupa Ligi'ndeki galibiyet sayısını yükseltmeyi hedefliyor.

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