Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes | CANLI (EuroLeague 8. Hafta)

EuroLeague'in 8. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Lacivert-beyazlılar, Bulgaristan'ın Sofya şehrinde oynanan bu maçı kazanarak önemli bir galibiyete imza atmak istiyor. Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes maçının canlı skorunu haberimizden anbean takip edebilirsiniz.