Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes | CANLI (EuroLeague 8. Hafta)
EuroLeague'in 8. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Lacivert-beyazlılar, Bulgaristan'ın Sofya şehrinde oynanan bu maçı kazanarak önemli bir galibiyete imza atmak istiyor. Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes maçının canlı skorunu haberimizden anbean takip edebilirsiniz.
Anadolu Efes, EuroLeague'in 8. haftasında Bulgaristan'da İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'e konuk oluyor. TSİ 21.00'de başlayan müsabaka, İsrail ekibinin ev sahipliğinde başkent Sofya yakınlarındaki Botevgrad şehrindeki Arena Botevgrad'da oynanıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Hapoel ise 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.
Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes karşılaşmasının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI | 2. PERİYOT
HAPOEL TEL AVIV 40-35 ANADOLU EFES
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1. Periyot sonucu: 27-21