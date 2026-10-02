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Beşiktaş-Barcelona | CANLI (EuroLeague 3. hafta)

EuroLeague'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Ligde ilk haftada Valencia Basket'e 96-94 mağlup olan siyah-beyazlılar, ikinci haftada deplasmanda Maccabi Tel Aviv'i 109-93 yenerek ilk galibiyetini aldı. Barcelona ise ilk haftada Anadolu Efes'i 89-82 mağlup ederken, ikinci haftada Dubai Basketball'a 94-87 yenildi. Beşiktaş-Barcelona karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Beşiktaş-Barcelona | CANLI (EuroLeague 3. hafta)

EuroLeague'in 3. haftasında Beşiktaş ile Barcelona kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almak isterken, Barcelona ise deplasmandan galibiyetle dönerek ikinci haftadaki mağlubiyetini telafi etmeyi hedefliyor. 13 sezon sonra EuroLeague'e dönen Beşiktaş, sezonun ilk galibiyetini Maccabi Tel Aviv karşısında aldı. Barcelona ise ilk iki haftada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

CANLI | 2. PERİYOT

BEŞİKTAŞ 38-46 BARCELONA

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1. Periyot sonucu: 17-25

#Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi #Barcelona #Beşiktaş #Euroleague #Anadolu Efes #Maccabi Tel Aviv
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