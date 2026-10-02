Beşiktaş-Barcelona | CANLI (EuroLeague 3. hafta)

EuroLeague'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Ligde ilk haftada Valencia Basket'e 96-94 mağlup olan siyah-beyazlılar, ikinci haftada deplasmanda Maccabi Tel Aviv'i 109-93 yenerek ilk galibiyetini aldı. Barcelona ise ilk haftada Anadolu Efes'i 89-82 mağlup ederken, ikinci haftada Dubai Basketball'a 94-87 yenildi. Beşiktaş-Barcelona karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...