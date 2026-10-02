Anadolu Efes'te Mike James sakatlığı nedeniyle 7-9 ay sahalardan uzak kalacak
Anadolu Efes'in Kızılyıldız maçında sakatlanan Mike James, aşil tendonundan ameliyat edildi. ABD'li oyun kurucunun tedavi sürecine bağlı olarak 7-9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Anadolu Efes'in Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile yaptığı EuroLeague maçında sakatlanan lacivert-beyazlı oyuncu Mike James'in 7-9 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Anadolu Efes'den yapılan açıklamaya göre sağ ayak bileğinden sakatlanan ABD'li oyun kurucu, aşil tendonundan ameliyat edildi.
Kulüp doktoru Uğur Diliçıkık, ameliyat sonrası tedavi sürecinin seyri doğrultusunda James'in 7-9 ay sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğünü belirtti.