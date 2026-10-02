Fenerbahçe Tarfin - Dubai maçı ne zaman? Fenerbahçe Tarfin - Dubai maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'e 2'de 2 ile başlayan Fenerbahçe Tarfin, üçüncü hafta maçında Dubai'yi ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Birleşik Arap Emirlikleri ekibini devirerek çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe Tarfin - Dubai maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde.