Fenerbahçe Tarfin - Dubai maçı ne zaman? Fenerbahçe Tarfin - Dubai maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
EuroLeague'e 2'de 2 ile başlayan Fenerbahçe Tarfin, üçüncü hafta maçında Dubai'yi ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Birleşik Arap Emirlikleri ekibini devirerek çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe Tarfin - Dubai maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde.
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 3. haftasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u konuk edecek.
Sezonun ilk maçında Virtus Bologna'yı 78-68 yenen sarı-lacivertli ekip, sonraki karşılaşmada da Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti.
Dubai Basketbol ise ilk haftada Real Madrid'i 78-77 yendikten sonra ikinci maçında Barcelona karşısında 94-87'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.
FENERBAHÇE'NİN EUROLEAGUE'DE DUBAI'YE KARŞI GALİBİYETİ YOK
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Dubai Basketbol'a karşı galibiyet elde edemedi.
Geçen sezon EuroLeague'de yer almaya başlayan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisiyle iki kez karşılaşan sarı-lacivertliler, iç sahadaki maçı 93-69, deplasmanda oynadığı müsabakayı ise 92-81 kaybetti.
Öte yandan Fenerbahçe Tarfin, sezon öncesi oynanan EuroLeague Süper Kupa'nın üçüncülük maçında Dubai Basketbol'u 85-77 yendi.
FENERBAHÇE TARFİN - DUBAI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu oynanacak Fenerbahçe Tarfin - Dubai karşılaşması, 2 Ekim Cuma (bugün) saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.