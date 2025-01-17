THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 22. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona'ya konuk oluyor. Maçın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Barcelona 24-24 Anadolu Efes (İlk çeyrek oynanıyor)
BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Barcelona - Anadolu Efes maçı 17 Ocak Cuma günü saat 22.45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
AVRUPA'DA 858. RANDEVU
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 858. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 857 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 375 yenilgi yaşadı.