THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Anadolu Efes, Palau Blaugrana'da Barcelona'ya konuk oluyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 22. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona'ya konuk oluyor. Maçın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Barcelona 24-24 Anadolu Efes (İlk çeyrek oynanıyor)

BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Anadolu Efes maçı 17 Ocak Cuma günü saat 22.45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 858. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 858. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 857 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 375 yenilgi yaşadı.