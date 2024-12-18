THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...
CANLI:
Anadolu Efes 14-25 Kızılyıldız (İlk çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 36-42 Kızılyıldız (İkinci çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 50-49 Kızılyıldız (Üçüncü çeyrek oynanıyor)
ANADOLU EFES - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.