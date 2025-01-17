THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 22. haftada Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. Normal sezon puan durumunda an itibarıyla Olympiakos'un ardından 2. sırada yer alan temsilcimiz, sahasında bu sezonki 14. galibiyetini almak için parkeye çıkıyor. Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague'de heyecan 22. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta temsilcimiz üst üste 4. toplamda ise 14. galibiyetini almak için parkeye çıkıyor.

Karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Cortes (İspanya), Igor Dragojevic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetiyor.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında 15 Ocak Çarşamba günü konuk olduğu Kızılyıldız'ı 91-96 mağlup etti. Bu sonuçla 13. Galibiyetini alan Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 27, Nicolo Melli ve Tarık Biberovic 16'şar sayı üretti.

Temsilcimiz, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 12 Ocak Pazar günü Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 90-79 galip ayrılarak 14. maçında 13. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 29 sayı üretti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Scottie Wilbekin ve Wade Baldwin IV bu karşılaşmada forma giyemedi.

KIZILYILDIZ'DA SON DURUM

Andrea Trinchieri tarafından çalıştırılan Zalgiris Kaunas, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 21 maçta 11 galibiyet aldı. Rakip, son olarak 15 Ocak Çarşamba günü konuk ettiği Virtus Bologna'yı 77-68 ile geçti. Zalgiris'te Sylvain Francisco 20, Edgaras Ulanovas 16 sayı üretti.

Litvanya ekibi, 15 haftası geride kalan Litvanya Ligi'nde 13 galibiyet elde etti. Zalgiris, son olarak 12 Ocak Pazar günü konuk ettiği Nevezis'i 88-86 ile geçti. Zalgiris'te Lukas Lekavicius 20, Laurynas Birutis 15 sayı buldu.

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 17-20 Zalgiris Kaunas

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 19-22 Zalgiris Kaunas (MAÇ DEVAM EDİYOR)

FENERBAHÇE BEKO - ZALGIRIS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı 17 Ocak Cuma günü saat 20.45'te başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.