Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 6. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Maccabi maçıyla ilgili tüm detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2024- 13:21 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024- 13:21