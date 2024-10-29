Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 6. haftada temsilcilerimizden Anadolu Efes, İspanyol ekibi Barcelona'yu konuk edecek. Peki, Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Anadolu Efes - Barcelona maçıyla ilgili tüm detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2024- 13:21 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024- 13:21