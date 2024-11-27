Galatasaray Çağdaş Faktoring 110-62 Brno (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberi: Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Eurocup Kadınlar 6. maçında Çekya ekibi Brno'yu 110-62 mağlup etti. İşte detaylar...
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2024- 22:03
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Eurocup Kadınlar 6. maçında Çek Cumhuriyeti ekibi Brno ile karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 110-62 kazandı.
Sarı-kırmızılılarda Brianna Fraser 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
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