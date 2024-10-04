THY Avrupa Ligi'de (EuroLeague) heyecan başladı.
Ligin ilk haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya ile karşı karşıya geliyor. Lacivert-beyazlı ekip ilk maçından zaferle ayrılmayı hedefliyor. Bu mücadelenin canlı skor takibi haberimizde...
CANLI SKOR
1. çeyrek: V. Bologna 21-15 A. Efes
2. çeyrek oynanıyor: V. Bologna 24-20 A. Efes
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VIRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı 4 Ekim Cuma günü saat 22.00'de başladı. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.