Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) ilk haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Virtus Bologna'ya konuk oluyor. Müsabakanın CANLI SKOR takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

THY Avrupa Ligi'de (EuroLeague) heyecan başladı.

Ligin ilk haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya ile karşı karşıya geliyor. Lacivert-beyazlı ekip ilk maçından zaferle ayrılmayı hedefliyor. Bu mücadelenin canlı skor takibi haberimizde...

CANLI SKOR

1. çeyrek: V. Bologna 21-15 A. Efes

2. çeyrek oynanıyor: V. Bologna 24-20 A. Efes

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VIRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı 4 Ekim Cuma günü saat 22.00'de başladı. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.