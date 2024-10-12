Basketbol Süper Ligi'nde Yalovaspor Basketbol, 2'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko'ya 90-97 mağlup oldu.
Yeşil-beyazlılar ligde henüz galibiyet ile tanışamamışken, Fenerbahçe Beko ligdeki 2'nci galibiyetini aldı.
SALON: 90. Yıl Spor Salonu
HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Polat Parlak, Mesut Öztürk
YALOVASPOR BASKETBOL: McConico 13, Kadir Bayram 13, Clark JR 23, Peterka 7, Egemen Güven 6, Krampelj 16, Çağatay Özkan 8, Ege Özçelik 4
FENERBAHÇE BEKO: Melih Mahmutoğlu 7, Hall 2, Guduric 8, Marjanovic 8, Melli 9, Sertaç Şanlı 4, Hayes 22, Tarık Biberoviç 16, Zagars 7, Colson 14
1'İNCİ PERİYOT: 26-25
DEVRE: 44-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-57
5 FAUL: McConico 44.32 (Karşıyaka)