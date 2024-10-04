Fenerbahçe, EuroLeague'nin ilk haftasında Olympiakos ile karşılaştı.

Bu mücadeleden sarı-lacivertli ekip 82-71 kazanırken Scottie Wilbekin satlihsiz bir sakatlık yaşadı. Bu konu ile ilgili kulüpten açıklama geldi. İşte o bildiri:

Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 4 Ekim Cuma günü (bugün) oynanan Olympiacos karşılaşmasında sağ diz bölgesinden sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiş olup oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır.

Scottie Wilbekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.