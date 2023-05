Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u sahasında 107-69 mağlup etti.

Bu mücadelenin ardından 10 galibiyete ulaşan siyah-beyazlılar ligde kalmayı başardı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise sezonu 13 galibiyet ve 17 mağlubiyet ile tamamladı.



SALON: Akatlar

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Umut Özgün Hergün

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Usher 14, Freeman 23, Cartwrigh 16, Sokolowski 18, McCormack 16, Okben Ulubay 3, Egemen Güven 5, Burak Yıldızlı, Ömer Can İlyasoğlu 8, Samet Yiğitoğlu 2, Kerem Kuthan Konan 2

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Harris 17, Rivers 13, Crawford 19, Weber 7, Sajus 4, Metehan Akyel 6, Tayfun Erülkü 2, Yesukan Onar 1, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Can Kurt, Muhammet Ali Güneş

1'İNCİ PERİYOT: 26-15

İLK YARI: 51-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-50