THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Play-off serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko sahasında AS Monaco'yu konuk etti. Sarı lacivertliler zorlu mücadeleyi 65-62 kaybetti ve seride durum 2-2'ye geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi 4'üncü maçında Fransız ekibi AS Monaco'yu sahasında 65-62 mağlup oldu ve seride durum 2-2'ye geldi. Dörtlü Final'e yükselecek takım, 8 Mayıs Çarşamba günü Monaco'nun ev sahipliğinde Fransa'da oynanacak karşılaşma sonucunda belli olacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe, Nick Calathes, Tyler Dorsey, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Georgios Papagiannis ilk 5'iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5'i ise Jordan Loyd, Mike James, Jaron Blossomgame, Yakuba Ouattara ve Donatas Motiejunas'tan oluştu.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk 4 dakikalık bölümünde üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu atışları değerlendiremedi, iki takım da pota altından sayılar bulunca bu bölüm 4-4 eşitlikle geçildi. Rakibini savunmada durdurmayı başaran sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadaki ilk 3 sayılık isabeti periyodun bitimine 3.42 kala Hayes-Davis'ten buldu ve skoru 9-4'e getirdi. Kalan bölümde aradaki farkı koruyan sarı-lacivertli ekip, periyodu 15-11 önde tamamladı.

İkinci periyoda Monaco, Motiejunas'ın pota altından bulduğu isabetle başlasa da önce Wilbekin ardından da Guduric ile 3 sayılık isabetler bulan Fenerbahçe, ilk yarının bitimine 8.03 kala farkı 8'e çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 21-13. Moladan daha iyi dönen Monaco, bitime 4.14 kala Okobo'nun üç sayılık isabetiyle farkı 2'ye kadar indirdi: 26-24. Hücumda skorer oyununu sürdüren Okobo, bitime 2.10 kala serbest atışlardan bulduğu isabetlerle skoru eşitledi: 30-30. Periyodun bitimine 9 saniye kala Papagiannis'in 2+1'iyle yeniden öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıyı 33-30 önde kapattı.

İkinci yarıya iki takım da üç sayılık isabetlerle başladı. Fenerbahçe, Wilbekin ve Hayes-Davis'ten; Monaco ise Loyd'tan isabetler buldu. Ouattara'dan üst üste 5 sayı bulan deplasman ekibi, periyodun bitimine 4.51 kala öne geçti: 42-43. Periyodun kalan bölümünde iki takım da skor bulmakta zorlanınca son periyoda deplasman ekibi 1 sayı farkla önde girdi: 47-48.

Karşılaşmanın son periyoduna iki takım da savunmada etkili başladı. İki takım da sayı bulmakta zorlanınca son 7 dakikaya 49-49 eşitlikle girildi. Tarık Biberovic'in bitime 6.38 kala gelen üç sayılık isabetiyle öne geçen sarı-lacivertli ekip, rakibine molayı aldırdı: 52-49. Fenerbahçe, yaklaşık 2 dakika sayı bulamayınca bu bölümde 5-0'lık seri yakalayan Monaco, son 4 dakikaya 2 sayı farkla önde girdi: 52-54. Karşılaşmanın son 1 dakikasına Monaco'nun 58-57 üstünlüğüyle girildi. Bitime 58 saniye kala James'in üç sayılık isabetiyle deplasman ekibi farkı 4'e çıkardı: 57-61. 49 saniye kala Wilbekin'in serbest atış isabetleriyle Fenerbahçe farkı 2'ye indirse de 40 saniye kala Hall'ın smacıyla Monaco farkı tekrar 4'e çıkardı: 59-63. Guduric'in bitime 22 saniye kala gelen üç sayılık isabetiyle sarı-lacivertli ekip, farkı tekrardan 1'e indirdi: 62-63. Monaco, son saniyede Hall'ın basketiyle karşılaşmayı 65-62 kazandı.

MAÇ SONU SAHA KARIŞTI

Karşılaşmanın bitiminin ardından Monacolu oyuncular ile Fenerbahçe arasında tartışma çıktı. Hall'ın basketinin ardından karşılaşmanın bitmesiyle birlikte Monacolu oyuncular, Diallo ve Blossomgome, saha içerisinde oturan Fenerbahçeli taraftarlara hareketlerde bulundu. Bunun üzerine sinirlenen bazı taraftarlar, karşılık verince tartışma daha da alevlendi. Bazı taraftarlar, saha içerisine girmek isteyince araya güvenlik güçleri ve iki takımın teknik kadrosundaki isimler girdi. Monacolu oyuncular daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde soyunma odasına gitti.