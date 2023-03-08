Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 27. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Sırp ekibi Kızılyıldız ile kozlarını paylaşıyor. Kızılyıldız - Anadolu Efes maçının CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz.
CANLI SKOR
1. Çeyrek: Kızılyıldız 20-25 Anadolu Efes
2. Çeyrek: Kızılyıldız 33-34 Anadolu Efes
👉HABERİ GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN...👈
KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı 8 Mart Çarşamba günü saat 22.30'da başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.