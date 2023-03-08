Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'in konuğu oluyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabililirsiniz...
Maccabi Tel Aviv 17-25 Fenerbahçe Beko (İlk çeyrek sonucu)
Maccabi Tel Aviv 23-31 Fenerbahçe Beko (İkinci çeyrek oynanıyor)
MACCABI TEL AVIV - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı 8 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da başladı. Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanıyor.