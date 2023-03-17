Shane Larkin'den Ergin Ataman'a olay gönderme!

Ülkemizi Euroleague'de temsil eden Anadolu Efes evinde oynadığı maçta Partizan'a 97-84 mağlup oldu. Mücadelede dikkat çeken an ise Larkin'in aldığı kısa süre oldu. Larkin'de bunun ardından sosyal medyadan dikkat çeken Ergin Ataman'a göndermeli yanıt verdi.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2023- 15:00