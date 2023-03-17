Shane Larkin'den Ergin Ataman'a olay gönderme!
Ülkemizi Euroleague'de temsil eden Anadolu Efes evinde oynadığı maçta Partizan'a 97-84 mağlup oldu. Mücadelede dikkat çeken an ise Larkin'in aldığı kısa süre oldu. Larkin'de bunun ardından sosyal medyadan dikkat çeken Ergin Ataman'a göndermeli yanıt verdi.
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 17.03.2023- 15:00
LARKİN 22 DAKİKA PARKEDE KALDI
Yıldız basketbolcu Shane Larkin ise maçta 22 dakika parkede kaldı ve 9 sayı, 2 ribaund, 6 asistle maçı noktaladı. Yıldız basketbolcunun az süre alması taraftarların dikkatini çekerken, Larkin maçın ardından bu konu hakkında sitem dolu paylaşımlar yaptı.
ATAMAN'A OLAY GÖNDERME
Fanatik'te yer alan habere göre Partizan maçından sonra kendisine yönelik eleştiriye sosyal medya hesabından yanıt veren yıldız basketbolcu, oynadığı süreden duyduğu rahatsızlıkla ilgili olarak başantrenör Ergin Ataman'a olay bir göndermede bulundu.
İŞTE O PAYLAŞIM
"Sezonun en önemli maçı ve 22 dakika oynuyorum. Son üç dakikada da maç kopmuştu. Bu yüzden çeneni kapat aptal." ifadelerini kullandı.