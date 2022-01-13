Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 21. hafta karşılaşmasında Barcelona sahasında temsilcimiz Anadolu Efes'le karşılaşıyor. Barcelona-Anadolu Efes müsabakasının canlı skor takibi haberimizde...
CANLI SKOR
1. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 19 - 17 A. EFES
2. PERİYOT OYNANIYOR: BARCELONA 20 - 19 A. EFES
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BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Barcelona ile Anadolu Efes arasında oynanan maç saat 23.00'te başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.