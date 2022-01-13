Barcelona Anadolu Efes maçı CANLI İZLE (Barcelona Anadolu Efes canlı skor)

THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 21. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Barcelona'ya konuk oluyor. Son 2 maçını kaybeden Barcelona, liderlik koltuğunda oturuyor. Anadolu Efes ise son maçını kaybetti ve yeni bir seri başlatmak istiyor. Barcelona-Anadolu Efes maçının CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2022- 22:58 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022- 23:29