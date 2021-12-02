02 Aralık 2021, Perşembe

BASKETBOL

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz Attila Szalai kararı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve geldiği günden bu yana gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Attila Szalai ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira tarafından son maçlarda yedek soyundurulan ve ara transfer döneminde Chelsea'ye transfer olacağı konuşulan Macar stoperle ilgili yeni bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de sürpriz Attila Szalai kararı!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.12.2021

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düşen ve UEFA Avrupa Ligi'ne de veda eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde yapılacak takviyeler merak konusu olurken, Macar stoper Attila Szalai'nin de takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de sürpriz Attila Szalai kararı!

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren ve ocak ayında Chelsea'ye transfer olacağı konuşulan Szalai; Galatasaray, Olympiakos ve Göztepe maçlarında yedek soyunmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de sürpriz Attila Szalai kararı!

Szalai'nin maçlara yedek başlaması taraftarın tepkisini çekerken; 23 yaşındaki futbolcu Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'e dönebilir. Ancak stoper olarak değil.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de sürpriz Attila Szalai kararı!

Fanatik'in haberine göre; Filip Novak'ın kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşmesi üzerine Szalai, pazar günkü karşılaşmada savunmanın solunda görev yapabilir. 23 yaşındaki futbolcu, idmandaki maçlarda sol bek olarak deneniyor ve performansıyla göz dolduruyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
F.Bahçe Beko - Monaco | CANLI F.Bahçe Beko - Monaco | CANLI
Haftanın hakemleri açıklandı! Haftanın hakemleri açıklandı!
İşte NBA’de gecenin sonuçları! İşte NBA'de gecenin sonuçları!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör