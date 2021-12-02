FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz Attila Szalai kararı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve geldiği günden bu yana gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Attila Szalai ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira tarafından son maçlarda yedek soyundurulan ve ara transfer döneminde Chelsea'ye transfer olacağı konuşulan Macar stoperle ilgili yeni bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düşen ve UEFA Avrupa Ligi'ne de veda eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde yapılacak takviyeler merak konusu olurken, Macar stoper Attila Szalai'nin de takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren ve ocak ayında Chelsea'ye transfer olacağı konuşulan Szalai; Galatasaray, Olympiakos ve Göztepe maçlarında yedek soyunmuştu.