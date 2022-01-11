Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Peki Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçına dair tüm bilgiler haberimizde...
THY EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak.
FENERBAHÇE BEKO - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı 11 Ocak 2022 Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE 10.SIRADA
Corona virüsü vakaları nedeniyle birçok maçın ertelendiği organizasyonda 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, averajla 10. sırada yer alıyor.
Çıktığı müsabakaların 12'sini kazanan ve 5'inden mağlup ayrılan Olympiakos ise 3. sırada bulunuyor.
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