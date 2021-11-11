Alba Berlin - Anadolu Efes maçı canlı anlatım (Anadolu Efes maçı canlı izle)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Alba Berlin ile Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Alba Berlin - Anadolu Efes maçının canlı skoru aspor.com.tr'de...

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1. PERİYOT: Alba Berlin 21-20 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Alba Berlin 29-47 Anadolu Efes

ALBA BERLIN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan Alba Berlin - Anadolu Efes maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 736. MAÇ

Alba Berlin'e konuk olan Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 736. maçına çıktı. Efes, Avrupa kupalarında oynadığı 735 karşılaşmada 417 galibiyet ve 318 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise 488. maçına çıktı. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 260 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.

15. RANDEVU

Lacivert-beyazlı takım, Alba Berlin ile 15. kez karşı karşıya geliyor. Rakibiyle yaptığı 14 maçta 13 galibiyet elde eden Anadolu Efes, sadece bir kez sahadan mağlup ayrıldı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta Anadolu Efes iki galibiyet aldı. EuroLeague'deki 12 karşılaşmada ise lacivert-beyazlılar rakibine 11 kez üstünlük kurup, bir defa mağlup oldu.

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