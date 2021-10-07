NBA'de sporculara Kanada'da hapis cezası riski!
NBA, COVID-19'a karşı aşılanmamış olan oyuncuları, Kanada'nın katı karantina yasaları konusunda uyardı. The Athletic'ten Shams Charania, NBA'in Toronto Raptors ile deplasmanda karşılaşacak aşısız oyuncuları, Kanada'nın katı karantina kurallarına tabi tutulacakları ve ihlalde bulunanlara para cezası ve hapis cezası verileceği konusunda uyardığını belirtti. | Son dakika spor haberleri
NBA, COVID-19'a karşı aşılanmamış oyuncuları, Kanada'nın katı karantina yasaları konusunda uyardı.
The Athletic'ten Shams Charania, NBA'in Toronto Raptors ile deplasmanda karşılaşacak aşısız oyuncuları, Kanada'nın katı karantina kurallarına tabi tutulacakları ve ihlalde bulunanlara para cezası ve hapis cezası verileceği konusunda uyardığını belirtti.
Charania, Kanada Karantina Yasasını ihlal edenlerin altı aya kadar hapis ve 750 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacağını da açıkladı.
Raptors'ın 2020-21 sezonunda Florida'nın Tampa kentinde oynadıktan sonra geri dönüşünü kolaylaştırmak için, Kanada hükümeti, hem aşılı hem de aşısız NBA oyuncularının zorunlu 14 günlük karantina süresine tabi olmaksızın ülkeye girmesine izin vermişti.
Tüm oyuncuların, Kanada'ya girmeden önce COVID-19 testlerinin yine de negatif çıkması gerekecek. Ancak, ülkeye girdikten sonra aşılanmamış NBA oyuncularının, Scotiabank Arena'daki maçlar ve antrenmanlar dışında takımlarının otelinde kalmaları gerekecek.
Oyuncular sendikası direktörü Michele Roberts, The Athletic'ten Kavitha A. Davidson'a, Çarşamba günü itibariyle lig oyuncularının %96'sının aşılandığını söylemişti.
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