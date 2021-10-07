İsrail'de Pınar Karşıyaka'ya skandal hareket!
Ülkemizi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Pınar Karşıyaka, İsrail'de Hapoel Jarusalem ile kozlarını paylaştı. Zorlu rakibini 86-84 mağlup eden İzmir ekibi, dönüş yolunda skandal tavıtlara maruz kaldı. 1 saat boyunca çantaları aranan temsilcimizin, uçağı da 3 saat sonra havalimanından kalktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Pınar Karşıyaka'nın önceki akşam FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Jarusalem'i 86-84 yendiği maçın ardından skandal olaylar yaşandı. Karşıyaka kafilesi, maçın ardından saat 01.30'da planlanan özel uçakla İzmir'e dönmek için Ben Gurion Havalimanı'na gitti. Ancak İsrailli güvenlik görevlileri, yaklaşık 1 saat boyunca kafilenin çantalarında arama yaptı. Bu süreçte kafile uçağa binmeye başladı. Ancak aramanın bitmemesi ve havalimanının saat 02.00'de kapanmasından dolayı kafile uçaktan indirildi. Uçuş saat 05.00'e ertelenirken, Pınar Karşıyaka kafilesi saat 07.30'da İzmir'e geldi. Olayın ardından açıklama yapan Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, Tel Aviv'deki havalimanında bekletildikleri için yaklaşık 4 saatlik gecikmeyle Türkiye'ye dönebildiklerini belirterek, "İsrail'den dönerken havalimanında maruz kaldığımız muamele bizi şaşırttı" dedi.
"YERSİZ VE ANLAMSIZ"
Çınar, "Büyük ölçüde yeni kurulan bir takım olmamıza rağmen önceki gün çok önemli bir galibiyet aldık. Ancak İsrail'den dönerken havalimanında maruz kaldığımız muamele bizi şaşırttı. Güvenlik kontrolü gerekçesiyle havalimanında 4 saat bekletildikten sonra dönmek zorunda kaldık. Açıkçası yersiz ve anlamsız bulduğumuz bu uygulama, takıma ve kafileye rahatsızlık vermekten öteye geçmedi" şeklinde konuştu.
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