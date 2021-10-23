23 Ekim 2021, Cumartesi

BASKETBOL

NBA'de Chris Paul tarihe geçti!

Chris Paul tarihe geçti!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 23.10.2021

NBA'de Phoenix Suns Los Angeles Lakers'ı 115-105 mağlup etti. Karşılaşmada Chris Paul, 23 sayı, 5 ribaund, 14 asist ve 2 top çalma ile tamamlayan Paul, NBA tarihinde 20 bin sayı ve 10 bin asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, Los Angeles Lakers'a karşı 115-105 galip gelinen maçta tarihe geçti.

Karşılaşmayı 23 sayı, 5 ribaund, 14 asist ve 2 top çalma ile tamamlayan Paul, NBA tarihinde 20 bin sayı ve 10 bin asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.
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