23 Ekim 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Alperen Şengün NBA'e damga vurmaya devam ediyor!

Alperen NBA’e damga vurmaya devam ediyor!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 23.10.2021

NBA'de Houston Rockets, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 124-91 yenerek ilk galibiyetine uzandı.Milli basketbolcumuz Alperen Şengün mücadelede 18 dakikada, 6 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 2 blok ve 1 top çalma performansıyla dikkati çekti.

NBA'de Brooklyn Nets, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 114-109 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iki iddialı takımını karşı karşıya getiren maçta Nets, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 5 sayı farklı yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Nets'in all-star oyuncusu Kevin Durant 29 sayı, 15 ribaunt, 12 asistle "triple double" yaptı. LaMarcus Aldridge 23, James Harden da 20 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Ev sahibi ekipte, Tobias Harris ve Seth Curry 23'er sayıyla oynadı. 20 dakika süre alan Furkan Korkmaz ise maçı 10 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

Alperenli Rockets, ilk galibiyetini aldı

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 124-91 yenerek ilk galibiyetine uzandı.

Christian Wood'un 29 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptığı Rockets'ta Eric Gordon 22, Kevin Porter Jr. 20 sayı üretti.

18 dakika süre alan milli basketbolcu, 6 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 2 blok ve 1 top çalma performansıyla dikkati çekti.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander ve Mike Muscala 13, Kenrich Williams 12 sayı kaydetti.

Lakers'tan kötü başlangıç

Sezon öncesi oynadığı altı hazırlık maçını da kaybeden Los Angeles Lakers, sahasında Phoenix Suns'a 115-105 yenilerek iki resmi maçında da galibiyetle tanışamadı.

Anthony Davis'in 22 sayı, 14 ribaunt, Russell Westbrook'un 15 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı Lakers'ta LeBron James 25 sayı attı.

Suns'ta ise Chris Paul 23, Devin Booker 22, Mikal Bridges 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets: 112-123

Orlando Magic - New York Knicks: 96-121

Washington Wizards - Indiana Pacers: 135-134 (uzatmada)

Boston Celtics - Toronto Raptors: 83-115

Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets: 109-114

Chicago Bulls - New Orleans Pelicans: 128-112

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder: 124-91

Denver Nuggets - San Antonio Spurs: 102-96

Los Angeles Lakers - Phoenix Suns: 105-115

Sacramento Kings - Utah Jazz: 101-110
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