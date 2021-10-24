24 Ekim 2021, Pazar

BASKETBOL

Paul George'un 41 sayısı Los Angeles Clippers'a yetmedi!

Paul George’un 41 sayısı yetmedi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

NBA'de heyecan devam ediyor. Gecenin maçında, Memphis Grizzlies, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 120-114 mağlup etti. Sezonun ikinci maçı sonrası henüz galibiyetle tanışamayan Clippers'ta all-star Paul George'un 41 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistlik performansı sonuçsuz kaldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 120-114 mağlup etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Grizzlies konuk olduğu Clippers'ı 6 sayı farkla mağlup ederek sezona 2'de 2'yle başladı.

Grizzlies'ta Ja Morant 28 sayı ve 8 asist, De'Anthony Melton 22 sayı ve 7 ribaunt, Jaren Jackson 21 sayı ve 7 ribaunt, Desmond Bane 19 sayı ve 6 ribaunt, Steven Adams 17 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun ikinci maçı sonrası henüz galibiyetle tanışamayan Clippers'ta all-star Paul George'un 41 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistlik performansı sonuçsuz kaldı.

CAVALIERS İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Doğu Konferansı takımlarının karşılaşmasında, Cleveland Cavaliers ağırladığı Atlanta Hawks'ı 101-95 yenerek üçüncü maçında sezonun ilk galibiyetine ulaştı.

Cavaliers'ta Ricky Rubio 23 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Evan Mobley 17 sayı, 11 ribaunt ve 4 blok, Kevin Love, Colin Sexton ve Lauri Markkanen 12'şer sayı, Jarrett Allen 11 sayı ve 14 ribauntla oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 20 dakika süre aldığı karşılaşmayı 5 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.

Hawks'ta Trae Young 24 sayı ve 7 asist, Cam Reddish 19 sayı ve 6 ribaunt, De'Andre Hunter 12 sayı, Clint Capela ise 10 sayı ve 14 ribauntluk performans gösterdi.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 101-95

Indiana Pacers-Miami Heat: 102-91

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 95-103

Chicago Bulls-Detroit Pistons: 97-82

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 96-89

San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 111-121

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 134-105

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 114-120

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