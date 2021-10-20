20 Ekim 2021, Çarşamba

BASKETBOL

75 sezonun ardından da lig tarihinin en iyi basketbolcularını listelendi!

NBA’de en iyiler belli oldu!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 Giriş Tarihi: 20.10.2021

NBA; 25, 35 ve 50. yıllarında olduğu gibi geride kalan 75 sezonun ardından da lig tarihinin en iyi basketbolcularını açıkladı. İşte o efsane kadro ve detayları...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 75. Yıl Dönümü Takımı'nın ilk 25 üyesi açıklandı.

NBA; 25, 35 ve 50. yıllarında olduğu gibi geride kalan 75 sezonun ardından da lig tarihinin en iyi basketbolcularını listeledi. Listenin kalan bölümü, yarın ve 22 Ekim Cuma günü duyurulacak.

Ligin internet sitesinden açıklanan listenin ilk 25 üyesi şu isimlerden oluşuyor:

Kerim Abdülcabbar, Giannis Antetokounmpo, Nate Archibald, Charles Barkley, Bob Cousy, Dave Cowens, Kevin Durant, Julius Erving, George Gervin, Hal Greer, James Harden, Elvin Hayes, Jerry Lucas, Moses Malone, Kevin Mchale, George Mikan, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Hakeem Olajuwon, Bob Pettit, Willis Reed, Oscar Robertson, David Robinson, Bill Russell, John Stockton

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