21 Ekim 2021, Perşembe

BASKETBOL

Real Madrid - Fenerbahçe Beko CANLI İZLE (Real Madrid - Fenerbahçe Beko canlı skor)

Real Madrid - Fenerbahçe Beko | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 Giriş Tarihi: 21.10.2021

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, 5. hafta maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko İspanyol temsilcisi Real Madrid'e konuk oluyor. Fenerbahçe Beko, maçı kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Müsabakanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI SKOR

1. Çeyrek sonucu: Real Madrid 10-15 Fenerbahçe Beko

2. Çeyrek sonucu: Real Madrid 35-41 Fenerbahçe Beko

3. Çeyrek oynanıyor: Real Madrid 45-50 Fenerbahçe Beko

SAYFA GÜNCELLENMEKTEDİR...

REAL MADRID - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı bugün saat 22:00'de başladı ve beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.

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