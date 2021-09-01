Son dakika spor haberi: Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons takımdan ayrılmak istiyor!

NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, takımdan ayrılmak istiyor. Yıldız basketbolcu, yönetime artık takımda kalmak istemediğini ve antrenman kampına katılma niyetinde olmadığını bildirdiği açıklandı.

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, yönetime artık takımda kalmak istemediğini ve antrenman kampına katılma niyetinde olmadığını bildirdiği açıklandı.

Simmons'ın geçtiğimiz hafta 76ers'ın yönetici ortağı Josh Harris, takım başkanı Daryl Morey, genel menajer Elton Brand ve başantrenör Doc Rivers ile Los Angeles'ta bir araya geldiği belirtildi.

Anlaşmasında dört sezon ve 147 milyon doları kalan Avustralyalı oyuncunun kampa şu anda rapor verdiğinden ötürü alacağı para cezasının sonuçlarını kabul etmeye hazır olduğu da söylendi.

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