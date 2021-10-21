21 Ekim 2021, Perşembe

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Anadolu Efes Unics Kazan CANLI İZLE (Anadolu Efes-Unics Kazan canlı skor)

Anadolu Efes-Unics Kazan | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 Giriş Tarihi: 21.10.2021

Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 5. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Unics Kazan'ı konuk ediyor. Anadolu Efes Unics Kazan maçının CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY Avrupa Ligi'nin (Turkish Airlines EuroLeague) 5. haftasında Anadolu Efes ile Unics Kazan kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin CANLI SKOR takibi haberimizde...

İlk 4 haftada galibiyet alamayan lacivert-beyazlılar, Rus ekibini yenip çıkış yakalamak istiyor. Rus ekibinin ise 4 maç sonucunda 1 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunuyor.

CANLI SKOR

1. Çeyrek oynanıyor: Anadolu Efes 12-17 Unics Kazan

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ANADOLU EFES UNICS KAZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes-Unics Kazan maçı saat 20.00'de başladı ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 732. MAÇ

EuroLeague'in 5. haftasında UNICS Kazan'ı konuk eden Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 732. maçına çıktı. Lacivert Beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 731 maçta 415 galibiyet ve 316 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'DE ise 483 karşılaşmada 258 galibiyet elde ederken, 225 maçı yenilgiyle tamamladı.

5. KEZ KARŞI KARŞIYA

Efes, UNICS Kazan ile Avrupa kupalarında 5. kez karşı karşıya geldi. İki ekip Avrupa Ligi'nde 4 kez karşılaşırken, üç maç Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı. Temsilcimiz, rakibi karşısında 1 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

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