Anadolu Efes Unics Kazan CANLI İZLE (Anadolu Efes-Unics Kazan canlı skor)
Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 5. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Unics Kazan'ı konuk ediyor. Anadolu Efes Unics Kazan maçının CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz...
THY Avrupa Ligi'nin (Turkish Airlines EuroLeague) 5. haftasında Anadolu Efes ile Unics Kazan kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin CANLI SKOR takibi haberimizde...
İlk 4 haftada galibiyet alamayan lacivert-beyazlılar, Rus ekibini yenip çıkış yakalamak istiyor. Rus ekibinin ise 4 maç sonucunda 1 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunuyor.
CANLI SKOR
1. Çeyrek oynanıyor: Anadolu Efes 12-17 Unics Kazan
ANADOLU EFES UNICS KAZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes-Unics Kazan maçı saat 20.00'de başladı ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.
AVRUPA KUPALARINDA 732. MAÇ
EuroLeague'in 5. haftasında UNICS Kazan'ı konuk eden Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 732. maçına çıktı. Lacivert Beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 731 maçta 415 galibiyet ve 316 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'DE ise 483 karşılaşmada 258 galibiyet elde ederken, 225 maçı yenilgiyle tamamladı.
5. KEZ KARŞI KARŞIYA
Efes, UNICS Kazan ile Avrupa kupalarında 5. kez karşı karşıya geldi. İki ekip Avrupa Ligi'nde 4 kez karşılaşırken, üç maç Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı. Temsilcimiz, rakibi karşısında 1 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...