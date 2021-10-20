20 Ekim 2021, Çarşamba

BASKETBOL

EWE Basket 81-83 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kartal Almanya’da galip!
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 Giriş Tarihi: 20.10.2021

FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Beşiktaş, konuk olduğu Alman ekibi EWE Baskets'i 83-81 devirdi. Karşılaşmadaki en skorer oyuncu 21 sayı kaydeden Rondae Hollis - Jefferson olurken, onu 18 sayıyla Jordan Bone ve 15 sayıyla Dedric Lawson takip etti. Siyah-beyazlılar, grubun ilk maçında Hereda San Pablo Burgos ile deplasmanda karşılaşmış ve salondan 82-74 mağlup ayrılmıştı. | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında konuk olduğu Alman ekibi EWE Baskets takımını 83-81 yendi.

Siyah-beyazlılar maça; Jordan Bone, Isaiah Whitehead, Rondae Hollis - Jefferson, Dedric Lawson ve Furkan Haltalı beşiyle başladı. Tempolu geçen ilk çeyrek, 31-25 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçti.

İkinci periyotta rakibinin 21 sayısına 17 sayıyla cevap verebilen Beşiktaş, ilk yarıyı 52-42 geride tamamladı. Üçüncü çeyrekte üstün bir performans sergileyen Beşiktaş, final periyoduna 65-67 önde girdi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan son çeyrekte skor avantajını korumasını bilen Beşiktaş, salondan 81-83 galip ayrıldı.

Maçtaki en skorer oyuncu 21 sayı kaydeden Rondae Hollis - Jefferson olurken, onu 18 sayıyla Jordan Bone ve 15 sayıyla Dedric Lawson takip etti.
Siyah-beyazlılar, grubun ilk maçında Hereda San Pablo Burgos ile deplasmanda karşılaşmış ve salondan 82-74 mağlup ayrılmıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Darüşşafaka’nın iki maçı ertelendi! Darüşşafaka'nın iki maçı ertelendi!
Galatasaray ve Fenerbahçe 3. hafta maçlarına çıkıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe 3. hafta maçlarına çıkıyor!
NBA’de yeni sezon başlıyor! NBA'de yeni sezon başlıyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör