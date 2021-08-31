31 Ağustos 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Rajon Rondo yıllık 2,6 milyon dolara Lakers'a imza atacak!

Rondo Lakers’a imza atıyor! İşte kazanacağı yıllık ücret...
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 31.08.2021

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers, tecrübeli oyuncu Rajon Rondo ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Yıldız basketbolcu imzalanacak olan yeni kontratta tek yıllık 2,6 milyon dolar kazanacak. İşte detaylar...

Tecrübeli point guard Rajon Rondo, Los Angeles Lakers ile tek yıllığı 2.6 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

2018-20 yılları arasında Lakers ile iki sezon oynamış olan Rondo, geçtiğimiz Cumartesi Memphis Grizzlies ile serbest kalması ve kontratının ödenmesi üzerine anlaşmaya varmıştı.

Rondo'nun bu sezonki bu "buy-out" işlemi dahil, 7.5 milyon dolarlık maaşının tamamını alması bekleniyor.

Kariyerinde dört kez All-Star olan oyuncu, Eric Bledsoe'yu Los Angeles'a gönderen dört oyunculu bir anlaşmanın parçası olarak Ağustos ayının başlarında Memphis'e takas edilmişti.

35 yaşındaki oyuncu, 2020-21 sezonunda Atlanta Hawks ve Clippers formalarıyla 45 maçta forma giymiş ve 5.4 sayı, 4.4 asist ve 2.4 ribaund ortalamaları kaydetmişti.

Rondo, 2020 NBA şampiyonluğunu kazanan Lakers ekibinin bir parçasıydı ve yaşlanan oyuncularla dolu ekibe bu yaz eklenen son veteran isim oldu. Russell Westbrook (32 yaşında), Carmelo Anthony (37), Dwight Howard (35), Trevor Ariza (36), Wayne Ellington (33) ve Kent Bazemore (32) takımın diğer yaz işlemleri arasındaydı.

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