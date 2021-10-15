Olimpia Milano - Anadolu Efes Euroleague | CANLI
THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. İtalya temsilcisi Olimpia Milano sahasında temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk ediyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 4. hafta maçında Olimpia Milano'ya konuk oluyor. Lige kötü bir başlangıç yapan Ergin Ataman yönetimindeki Efes, ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Geçen sezonun şampiyonu, Real Madrid'e deplasmanda 82-69, evinde de CSKA Moskova'ya ise 100-96 mağlup oldu. Anadolu Efes, 3. hafta mücadelesinde de LDLC ASVEL'e 75-73 yenildi. Olimpia Milano ise sezona iyi bir başlangıç yaptı ve ilk 3 maçını kazanmayı başardı.
CANLI SKOR
1. Periyot oynanıyor: Olimpia Milano 5-7 Anadolu Efes
OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.
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