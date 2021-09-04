Son dakika spor haberi: Dünyanın en çok izlenen Basketbol Ligi NBA'de ülkemizi temsil eden başarılı basketbolculardan Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün ve Ömer Yurtseven'in kazandığı ücretler merak konusu oldu. İşte yıldız isimlerin kazandığı ücretler....

İşte NBA'de temsilcilerimiz de dahil, ABD dışından en çok kazananlar!

Ömer Yurtseven

1,489,065 dolar

Alperen Şengün



3,214,680 dolar

Furkan Korkmaz



4,629,630 dolar

Cedi Osman



8,133,334 dolar

Nikola Vucevic (Karadağ)

24,000,000 dolar



Al Horford (Dominik Cumhuriyeti)



27,000,000 dolar

Jamal Murray (Kanada)



29,467,800 dolar

Joel Embiid (Kamerun)



31,579,390 dolar



Nikola Jokic (Sırbistan)



31,579,390 dolar

Kristaps Porzingis (Letonya)

31,650,600 dolar



Pascal Siakam (Kamerun)

33,003,936 dolar

Ben Simmons (Avustralya)

33,003,936 dolar

Rudy Gobert (Fransa)

34,844,000 dolar



Giannis Antetokounmpo (Yunanistan)



39,344,900 dolar

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