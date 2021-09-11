Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Elizabeth Williams'ı renklerine bağladı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda transfer resmen açıklandı. Sarı lacivertli kulüp, eski oyuncusu Elizabeth Williams'ı kadrosuna kattığını duyurdu. İşte kulüpten yapılan açıklama ve detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, eski oyuncusu Elizabeth Williams'ı yeniden kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, ABD ve Nijerya vatandaşlığı bulunan 28 yaşındaki basketbolcunun ekim ayından önce takıma katılacağı belirtildi.

Açıklamada, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Atlanta Dream'de forma giyen Williams'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda sergilediği performansla sarı-lacivertli takıma önemli katkı sağladığı kaydedildi.

İŞTE AÇIKLAMANIN TAMAMI

"Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, 2019-20 sezonunda da formamızı giyen başarılı uzun oyuncu Elizabeth Williams ile anlaşmaya vardı.

WNBA'de Atlanta Dream forması giyen Elizabeth Williams, Covid-19 pandemisi sebebiyle yarıda kalan 2019-20 sezonunda, hem hücumda hem de savunmada gösterdiği etkili performansı ile takımımıza önemli katkı sağlamıştı.

Elizabeth Williams, takımımızın en yoğun maç fikstürünün yaşanacağı Ekim ayından önce takımımıza katılarak 2021-22 sezonunda kazanacağımız yeni zaferlerin önemli bir parçası olacak.

Elizabeth Williams'a ailemize yeniden hoş geldin diyor, Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ