Anadolu Efes CSKA Moskova CANLI SKOR (Anadolu Efes-CSKA Moskova canlı anlatım)
THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 2. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında CSKA Moskova'yı ağırlıyor. İlk maçında Real Madrid'e boyun eğen Efes, Olimpia Milano'ya mağlup olan CSKA Moskova'yla karşılaşıyor. Müsabakanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 2. hafta müsabakasında Anadolu Efes ile CSKA Moskova kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin CANLI SKOR takibi haberimizde...
CANLI SKOR
1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 21-26 CSKA Moskova
2. Periyot sonucu: Anadolu Efes 46-51 CSKA Moskova
ANADOLU EFES - CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.
ANADOLU EFES AVRUPA'DAKİ 729. MAÇINDA
Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki 729. maçına CSKA Moskova karşısında çıktı. Geride kalan 728 karşılaşmada 415 galibiyet ve 313 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, Turkish Airlines EuroLeague'de ise 481. maçını oynuyor. Efes, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasında daha önce oynadığı 480 müsabakada 258 galibiyet ve 222 yenilgi aldı.
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