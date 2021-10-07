07 Ekim 2021, Perşembe

BASKETBOL

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (THY Euroleague)

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 07.10.2021

THY Euroleague'de 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın dev kulübü Panathinaikos ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Angel Miguel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Milos Koljensic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetecek. Geçtiğimiz hafta Kızılyıldız'ı mağlup eden Fenerbahçe, 2. haftayı da galibiyetle kapatmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı Oaka Altion Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı beIN Sports Haber canlı yayınlayacak.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini evinde 61-57 mağlup etti. Fenerbahçe Beko'da sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmuyor.

Panathinaikos OPAP ise 2021-2022'deki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi AS Monaco'ya deplasmanda 75-63 yenildi. Karşılaşmayı Angel Miguel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Milos Koljensic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetecek.

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