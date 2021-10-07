07 Ekim 2021, Perşembe

BASKETBOL

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko Euroleague maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (FB Euroleague maçı)

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.10.2021

Fenerbahçe, THY Euroleague 2. hafta maçında Panathinaikos'a konuk olacak. Kızılyıldız galibiyeti ile turnuvaya güzel bir başlangıç yapan Fenerbahçe, kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Kritik maçı Angel Miguel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Milos Koljensic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı Oaka Altion Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı beIN Sports Haber canlı yayınlayacak.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini evinde 61-57 mağlup etti. Fenerbahçe Beko'da sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmuyor.

Panathinaikos OPAP ise 2021-2022'deki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi AS Monaco'ya deplasmanda 75-63 yenildi. Karşılaşmayı Angel Miguel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Milos Koljensic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
NBA’de sporculara Kanada’da hapis cezası riski! NBA'de sporculara Kanada'da hapis cezası riski!
İsrail’de Pınar Karşıyaka’ya skandal hareket! İsrail'de Pınar Karşıyaka'ya skandal hareket!
Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör