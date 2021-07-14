14 Temmuz 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Sertaç Şanlı resmen Barcelona'da!

Sertaç Şanlı resmen Barcelona'da!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 Giriş Tarihi: 14.07.2021

Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'te çifte şampiyonluk sevinci yaşayan Sertaç Şanlı, İspanyol temsilcisi Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

İspanya Birinci Basketbol Ligi ekiplerinden Barcelona, milli oyuncu Sertaç Şanlı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Joan Laporta ile bir araya gelen 29 yaşındaki basketbolcunun, 2 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Milli basketbolcunun daha sonra kulüp müzesini ve Nou Camp Stadı'nı gezdiği bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Efes'te başarılı bir sezon geçiren Şanlı, THY Avrupa Ligi'nde 34 maçta 7,8 sayı ortalaması yakalamıştı. Dörtlü Final maçlarında performansını artıran milli oyuncu, bu dönemde 15,5 sayı ve 5 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

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