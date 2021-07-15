Milwaukee Bucks 109-103 Phoenix Suns (MAÇ SONUCU - ÖZET)
NBA final serisi 4. maçında Milwaukee Bucks, sahasında Phoenix Suns'ı 109-103 mağlup ederek seride durumu 2-2'y getirdi.
NBA final serisi dördüncü maçında Bucks, Fiserv Forum'da Suns'ı ağırladı.
Suns'ın ilk çeyreğini 23-20 önde kapadığı mücadelenin ilk yarısı 52-52 berabere tamamlandı. Konuk ekibin üçüncü çeyreği 82-76 üstün geçtiği maçta Bucks, bitime 3 dakika kala Pat Connaughton'ın üç sayılık basketiyle 97-95 öne geçti.
Kalan bölümde Khris Middleton ve Jrue Holiday ile sayılar bulan Bucks, rakibini 109-103 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi.
Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 14 ribaunt, 8 asist, Khris Middleton 40 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Jrue Holiday 13 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performanslarıyla Bucks'ı galibiyete taşıdı.
Devin Booker'in 42 sayıyla oynandığı Suns'ta ise Jae Crowder 15 sayı, 8 ribaunt, Chris Paul ve Cameron Johnson 10'ar sayılık performans sergiledi.
Final serisinin beşinci maçı, 18 Temmuz Pazar günü TSİ 04.00'te Phoenix Suns'ın sahasında oynanacak.
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