13 Temmuz 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika Basketbol haberleri: LeBron James'ten emeklilik açıklaması! "Böyle giderse..."

LeBron James'ten emeklilik açıklaması! Böyle giderse...
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 13.07.2021

Son dakika spor haberleri... Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı LeBron James'te emeklilik sözleri geldi... Başarılı basketbolcu, geleceğine dair yaptığı açıklamada, "Kariyerimi Cleveland'da tamamlamayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.

LeBron, "SmartLess" isimli podcast'te Jason Bateman, Sean Hayes ve Will Arnett'a şu açıklamaları yaptı:

"Ciddi anlamda kariyerimi Lakers'ta tamamlayabileceğimi umuyorum. Ve umarım kariyerim de dört, beş, altı, yedi, ne kadar yıl sürecekse sürebilir ve oynamaya devam edebilirim. Ben ve ailem Los Angeles'ta olmayı seviyoruz ve Lakers gibi tarihi bir takımda bulunabilmek, benim şu anda 'Space Jam'de olmama benziyor. Mümkün olacağını hiç düşünmemiştim."

"KARİYERİMİ CLEVELAND'DA BİTİRECEĞİM"

James, önceki kariyer duraklarında da benzer taahhütlerde bulunmuştu. LeBron, 2014'te memleketi Cleveland Cavaliers'a dönmek için Miami Heat'ten ayrıldıktan sonra, o zamanki CNN muhabiri Rachel Nichols'a "Kariyerimi Cleveland'da tamamlamayı planlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak, Cavaliers'ın 2016'daki ilk şampiyonluk zaferi de dahil olmak üzere dört kez üst üste Final serisi oynaması sonrası James, Lakers ile dört yıllığı 154 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayarak, ikinci kez takımdan ayrılmıştı.

Aralık 2020'de imzalanan uzatma kontratı, James'i en az 2023'e kadar Los Angeles'ta tutacak.

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