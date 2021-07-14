14 Temmuz 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Lionel Messi Barcelona ile uzattı!

Ve Messi imzayı attı! Maaşında büyük fedakarlık...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 Giriş Tarihi: 14.07.2021

Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve geleceği merak edilen Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Katalan devinde kaldı. Yeni maaşında yüzde 50 indirime giden 34 yaşındaki oyuncu, 5 yıllık sözleşmeye imza attı. | Son dakika transfer haberleri

İspanya basınında yer alan habere göre, Lionel Messi sözleşmesinin sona erdiği Barcelona ile 5 yıllık yeni imza için prensip anlaşmasına vardı.
Barcelona'nın altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir kulüpte forma giymeyen 34 yaşındaki yıldız, kulübün finansal durumu nedeniyle de maaşında yüzde 50'lik indirme gitti.

34 yaşındaki oyuncu, Barcelona'da 778 maça çıkarken, 672 gol atıp 305 asist yaptı. Messi, Katalan ekibiyle 10 kez La Liga ve 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Messi ile resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

Sertaç Şanlı resmen Barcelona'da! haberin devamı

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