12 Haziran 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Efes'i kabul etti

Başkan Erdoğan Anadolu Efes'i kabul etti
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, THY EuroLeague ve şampiyonu 'in başkanı, teknik heyeti ve basketbolcularını kabul etti.

Başkan Erdoğan, 'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde, Kulübü Başkanı ile başantrenör , teknik heyet ve oyuncularını kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Gençlik ve Spor Bakanı , Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ile Başkanı da yer aldı.


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