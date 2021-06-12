Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Efes'i kabul etti

Bu sezon THY EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa uzanan Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Sertaç Şanlı, İspanya ekiplerinden Barcelona ile anlaştı. Yıldız oyuncu önümüzdeki 2 sezon İspanyol kulübünün formasını terletecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri