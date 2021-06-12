12 Haziran 2021, Cumartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Efes'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, THY EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes'in başkanı, teknik heyeti ve basketbolcularını kabul etti.
Başkan Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde, Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ile başantrenör Ergin Ataman, teknik heyet ve oyuncularını kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.
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