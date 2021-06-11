11 Haziran 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Sertaç Şanlı Barcelona ile anlaştı!

Sertaç Şanlı Barcelona'da!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

Bu sezon THY EuroLeague ve 'nde şampiyonluğa uzanan 'in başarılı oyuncusu , ekiplerinden ile anlaştı. Yıldız oyuncu önümüzdeki 2 sezon kulübünün formasını terletecek.

, 'ten 'yı transfer etti.

Anadolu Efes ile THY EuroLeague şampiyonluğunu elde eden ve gösterdiği performansla takdir toplayan Sertaç Şanlı, Anadolu Efes ile biten sözleşmesi sonrası finaldeki rakip Barcelona ile anlaşma sağladı.

Anadolu Efes altyapısından yetişen 30 yaşındaki Sertaç Şanlı, Barcelona'ya 2 yıllık imza atacak.

Geçen sezon 34 EuroLeague maçında forma giyen Sertaç Şanlı, yüzde 34.9 üç sayı oranıyla 7.8 sayı, 2.2 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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