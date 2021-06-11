11 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Sertaç Şanlı Barcelona ile anlaştı!
Bu sezon THY EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa uzanan Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Sertaç Şanlı, İspanya ekiplerinden Barcelona ile anlaştı. Yıldız oyuncu önümüzdeki 2 sezon İspanyol kulübünün formasını terletecek.
Barcelona, Anadolu Efes'ten Sertaç Şanlı'yı transfer etti.
Anadolu Efes ile THY EuroLeague şampiyonluğunu elde eden ve gösterdiği performansla takdir toplayan Sertaç Şanlı, Anadolu Efes ile biten sözleşmesi sonrası finaldeki rakip Barcelona ile anlaşma sağladı.
Anadolu Efes altyapısından yetişen 30 yaşındaki Sertaç Şanlı, Barcelona'ya 2 yıllık imza atacak.
Geçen sezon 34 EuroLeague maçında forma giyen Sertaç Şanlı, yüzde 34.9 üç sayı oranıyla 7.8 sayı, 2.2 ribaunt ortalamaları yakaladı.
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