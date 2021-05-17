17 Mayıs 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam ediyor

Potanın Perileri şampiyonaya hazırlanıyor!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 Giriş Tarihi: 17.05.2021

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, ile 'da ortaklaşa düzenlenecek 2021 FIBA öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. 17-27 Haziran arası oynanacak turnuva için geri sayıma geçildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde final serisinin tamamlanmasının ardından ve 'da forma giyen oyuncular da 'da devam eden milli takım kampına dahil oldu.

hazırlıkları kapsamında 19 Mayıs Çarşamba günü 'a gidecek milli takım, 20 ve 21 Mayıs'ta Sırbistan ile ikili temas karşılaşmaları oynayacak.

Ay-yıldızlılar, 25 Mayıs'ta , 27 Mayıs'ta ise ile 'nda hazırlık maçı yapacak.

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