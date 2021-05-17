17 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam ediyor
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, İspanya ile Fransa'da ortaklaşa düzenlenecek 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. 17-27 Haziran arası oynanacak turnuva için geri sayıma geçildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde final serisinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Öznur Kablo ve Galatasaray'da forma giyen oyuncular da İstanbul'da devam eden milli takım kampına dahil oldu.
Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 19 Mayıs Çarşamba günü Sırbistan'a gidecek milli takım, 20 ve 21 Mayıs'ta Sırbistan ile ikili temas karşılaşmaları oynayacak.
Ay-yıldızlılar, 25 Mayıs'ta Belarus, 27 Mayıs'ta ise Rusya ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda hazırlık maçı yapacak.
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